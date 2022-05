Le FMI apprécie la santé économique de l’île Maurice

Une délégation d’experts du Fond Monétaire International (FMI) a achevé ce mardi 10 mai, une mission d’évaluation en Île Maurice sur une note positive en ce qui concerne la santé et les perspectives pour l’économie locale, malgré l’impact de la pandémie de coronavirus.

D’après cette mission menée du 27 avril au 10 mai et dirigée par Cemile Sancak, «l’île Maurice se remet progressivement de la pandémie. L’impact de la pandémie sur la santé publique a été bien géré, notamment par une remarquable campagne de vaccination couvrant plus de 90% de la population éligible en mai 2022. Des mesures de soutien importantes et complètes ont permis d’amortir l’impact social et économique de la pandémie».

Les experts ont donc confirmé la croissance de «6,1% en 2022 » déjà prédite par le FMI début avril dans son «World Economic Outlook», mais préviennent d’une nouvelle hausse de l’inflation.

«Alors que la plupart des secteurs ont retrouvé leur niveau d’activité économique d’avant la pandémie et que le secteur du tourisme se redresse progressivement, l’inflation a sensiblement augmenté», note le FMI. L’inflation s’élevait à 10,7% à la fin de mars 2022, contre 6,8% fin de décembre 2021.

Cette accélération est imputable, selon les experts du FMI, à « la hausse des prix des carburants, des denrées alimentaires et des coûts de fret, ainsi que de la dépréciation de la roupie mauricienne», la monnaie locale.