BioNTech a inauguré le chantier de son premier laboratoire d’Afrique à Kigali

Le laboratoire biotechnologique BioNTech a procédé ce jeudi 23 juin, au lancement des travaux de construction à Kigali, la capitale du Rwanda, de sa première usine de production de vaccins à ARN messager en Afrique.

Le PDG de BioNTech, Ugur Sahin, était présent à Kigali pour la cérémonie inaugurale, aux côtés du chef de l’Etat rwandais, Paul Kagame, du Directeur général l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, du chef de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et d’autres hauts responsables.

«L’idée est vraiment que (…) les vaccins pour les Africains soient produits sur le continent africain», a indiqué le patron de BioNTech, promettant que le nouveau laboratoire emploiera une centaine de Rwandais une fois opérationnelle et les formera à la fabrication de plusieurs nouveaux vaccins utilisant la dernière technologie d’ARNm, dont celui contre le coronavirus.

Il a en outre assuré que les vaccins qui sortiront de ce laboratoire seront traités «avec la même qualité que partout ailleurs», ajoutant que les Africains méritent aussi d’avoir «accès aux produits pharmaceutiques les plus modernes et les plus efficaces».

Cette unité de production de BioNTech sera prochainement répliquée dans deux autres pays d’Afrique, à savoir le Sénégal et l’Afrique du Sud.