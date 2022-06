La Banque mondiale accorde 750 millions $ d’appui budgétaire à la RDC

La Banque mondiale et la République démocratique du Congo (RDC) ont paraphé, ce 29 juin, deux conventions de financement pour un appui budgétaire de 750 millions de dollars US au profit du gouvernement.

Ce financement se décline en deux parties, à raison de 250 millions de dollars pour des réformes fondamentales de gouvernance économique et 500 millions de dollars pour le renforcement des transports et la connectivité en (RDC).

«Ces deux opérations représentent un engagement et un dialogue renforcés entre la RDC et tous les niveaux du Groupe de la Banque mondiale. Ce dialogue nous a permis de redéfinir et de porter notre partenariat à un nouveau niveau, ce qui, nous l’espérons, profitera aux plus de 90 millions d’habitants du pays», a déclaré, dans un communiqué, Jean-Christophe Carret, Directeur national de la Banque mondiale pour la RDC.

Kinshasa s’est réjoui, pour sa part, du «retour de l’appui budgétaire après plus de quinze ans de hiatus, un signe de l’engagement du Gouvernement à renforcer la gouvernance, à libérer le potentiel de croissance dans les secteurs économiques clés et à améliorer les conditions de vie des populations congolaises».