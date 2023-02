Sénégal: Le sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique

Le deuxième sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique s’ouvre, ce jeudi, au centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, près de Dakar avec l’objectif de mobiliser les financements nécessaires à l’accélération du développement de ces dernières sur le continent, ont indiqué les organisateurs mercredi.

Pendant les deux jours, il s’agira de mobiliser le secteur privé autour de vingt projets d’infrastructures de classe mondiale, définis comme prioritaires pour dynamiser le développement socio-économique et les échanges continentaux.

« Cette conférence a pour objectif de mettre tous les acteurs autour d’une table pour discuter sur le développement de l’Afrique dans le domaine des infrastructures », a déclaré la secrétaire exécutive de l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD), Nardos Bekel-Thomas.

Le but de ces assises est de faire de ce sommet « une conférence des actions concrètes pour l’Afrique, et non pas des simples paroles », a-t-elle ajouté.