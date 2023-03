Somalie: Une frappe aérienne américaine tue une dizaine de combattants Al-Shebab

La Somalie a enregistré la mort de dix combattants du groupe islamiste Al-Shebab, tués dans une frappe aérienne menée par l’armée américaine.

Cette opération a été confirmée hier jeudi par le commandement militaire américain pour l’Afrique dans un communiqué, précisant avoir agi sur demande du gouvernement somalien.

La frappe a eu lieu près de la localité de Bacadweyne, et «selon les premiers éléments, la frappe a tué cinq combattants shebab», indique le communiqué.

Les Etats-Unis d’Amérique font partie des alliés qui aident le gouvernement somalien à venir à bout d’Al-Shebab, un groupe d’islamistes radicaux affilié à Al-Qaïda.

Des opérations militaires conduites par l’armée de la Somalie et ses alliés sont menées depuis juillet 2022 et ont permis d’infliger de lourd revers à ces terroristes. Plusieurs de leurs combattants sont tués quasiment chaque semaine et leurs bases démantelées.

Mais le groupe jihadiste, actif depuis 2007, reste implanté dans de vastes zones rurales et mène des attaques meurtrières en Somalie et au Kenya voisin.