Tunisie: Les propos racistes du président Kaïs Saïed contre les migrants subsahariens choquent l’opinion

Les propos racistes tenus par le président tunisien Kaïs Saïed contre les migrants originaires des pays d’Afrique subsaharienne, arrivés en Tunis sur leur chemin vers l’Europe, ont profondément choqué l’opinion africaine et la société civile en Tunisie.

Kaïs Saïed dénonce la présence en Tunisie de « hordes de migrants clandestins », source de « violence, de crimes », et annonce des mesures pour y « mettre rapidement fin ».

Cherchant visiblement à se défausser des problèmes politiques et des difficultés économiques dans lesquels s’est enlisée la Tunisie depuis son arrivée au pouvoir, le président tunisien a accusé les migrants africains d’en être en grande partie la cause. Pour Kaïs Saied, les Subsahariens sont en passe d’«africaniser» la Tunisie et de l’éloigner de son «arabité».

Ces propos sont d’autant plus incompréhensibles pour l’opinion africaine qu’au Maroc voisin, les migrants d’Afrique subsaharienne, qui cherchent simplement un meilleur avenir, jouissent de tous les droits sociaux et sont intégrés dans le tissu social du pays.

Sur Twitter, un tunisien a posté le commentaire suivant : « Kaïs Saied vient d’officialiser le racisme en Tunisie : un communiqué de la PRÉSIDENCE vient de dire que les immigrés subsahariens sont un complot contre la Tunisie et qu’ils sont tous des criminels. Nous avons un régime dictatoriale d’extrême-droite ». Il n’y a qu’un pas de la théorie du grand remplacement chère à l’extrême droite raciste, que Kaïs Saïed vient de franchir imprudemment.