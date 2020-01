RDC : Tournée congolaise pour la chef des droits de l’Homme à l’ONU

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Michelle Bachelet, sera l’invitée du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) du 23 au 27 janvier prochain, selon un communiqué officiel publié ce lundi.

Michelle Bachelet entamera son déplacement en RDC à Bunia, dans la province de l’Ituri (nord-est), où elle visitera un camp de personnes déplacées par les violences continues impliquant les groupes Lendu et Hema, et s’entretiendra avec des représentants des deux groupes. Elle rencontrera également des victimes de torture et de violence sexuelle, ainsi que des hauts fonctionnaires du gouvernement local, indique un communiqué du HCDH.

Elle rencontrera le chef de l’Etat congolais Felix Tshisekedi le lundi 27 janvier à Kinshasa, la capitale, où d’autres rencontres sont inscrits à son agenda, notamment «les ministres des affaires étrangères, de la défense et de la justice, ainsi que les ministres des droits de l’homme, de l’enfance et de la famille et d’autres hauts fonctionnaires et autorités gouvernementales».

L’agenda assez chargé de la Haut-Commissaire prévoit également des entretiens avec la Commission nationale des droits de l’homme en RDC et des organisations de la société civile, sans oublier les chefs des agences des Nations unies présentes en RDC et la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU dans le pays, Leila Zerrougui, ainsi que les hauts fonctionnaires de la MONUSCO.