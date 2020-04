Tchad : Le président Deby dévoile ses mesures sociales pour la période du Covid-19

Dans un message à la nation prononcé mardi soir à la télé, le président tchadien Idriss Deby Itno a annoncé une série de dispositions en faveur des ménages et des entreprises qui subissent de plein fouet les conséquences de la pandémie du coronavirus.

Il a annoncé la mobilisation d’une enveloppe minimale de 25 milliards de francs CFA pour renforcer les stocks de l’Office national de sécurité alimentaire (ONASA).

Un Fonds national de solidarité et de soutien aux populations vulnérables, a-t-il ajouté, sera également mis en place au plus vite et sera doté d’un montant initial de 100 milliards de francs CFA.

Le président tchadien a également décidé la prise en charge par l’Etat des factures d’eau pour six mois et des factures d’électricité pour trois mois à compter du 1er avril.

Il annonce également une réduction de 50% de la contribution au titre de la patente au profit de tous les assujettis et des contributions au titre de l’impôt général libératoire (IGL) sur tout le territoire national pour l’année 2020.

En outre, les produits et matériels médicaux qui entrent dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus seront exonérés de tous droits de douanes et taxes.

Par ailleurs, le Système des Nations Unies va aider le Tchad à renforcer son plan national de contingence au COVID-19 avec un appui financier de cinq milliards de francs CFA, a annoncé ce mardi sa coordinatrice résidente à N’Ndjamena, Violette Kakyomya.

Avec 23 cas confirmés de contamination au Covid-19 et 02 guérisons, le Tchad fait partie des pays les moins touchés par la pandémie, et ses dirigeants voudraient maintenir cette tendance.