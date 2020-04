Covid-19 : Le gouvernement marocain assure «maîtriser» la situation épidémiologique

Le ministre marocain de la Santé, Khalid Ait Taleb, a assuré ce mardi devant le parlement que le Maroc est toujours dans la 2ème étape de la propagation du coronavirus, ce qui prouve que la situation épidémiologique est «maîtrisée» pour le moment.

Le ministre attribue ce résultat aux efforts consentis par les pouvoirs publics pour endiguer cette pandémie, à travers notamment les mesures drastiques qui ont «permis au Maroc d’éviter 6.000 décès», et un système national de veille et de surveillance épidémiologiques qui suit toutes les nouveautés et informations liées à ce virus.

Ce mercredi à 10h00, le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la santé, Mohamed Lyoubi, a annoncé 100 nouveaux cas d’infection au coronavirus, portant le bilan total à 1.988 cas confirmés dans le pays. Le nombre de décès dus au COVID-19 s’est établi à 127, tandis que le nombre de guérisons s’est élevé à 218.

Lors de la séance hebdomadaire des questions orales au parlement, le ministre Khalid Ait Taleb a expliqué que les cas d’infection locaux sont désormais majoritaires, le Royaume ayant connu une transition épidémiologique du virus depuis la proclamation de l’état d’urgence sanitaire et la fermeture des frontières.