Les USA suspendent leur contribution au budget de l’OMS

Le président américain Donald Trump vient de suspendre la contribution de son pays au budget de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qu’il accuse de mal gérer la crise du coronavirus.

« Aujourd’hui, j’ordonne la suspension du financement de l’Organisation mondiale de la santé le temps qu’une étude soit menée pour examiner le rôle de l’OMS dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus », a déclaré ce mardi, le président Trump lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche.

Le président Trump soutient que «le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité» du Covid-19 lors de son apparition à Wuhan en Chine.

«Si l’OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l’épidémie aurait pu être contenue à sa source avec très peu de morts », a-t-il martelé.

Les Etats-Unis sont en droit de réclamer des comptes à l’OMS, selon son président, qui souligne que le pays contribuait à hauteur de « 400 à 500 millions de dollars par an» à son budget, contre environ 40 millions de dollars «et même moins» pour la Chine.

Les Etats-Unis sont aujourd’hui, le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus dans le monde et qui a enregistré ce mardi, un sombre record avec plus de 2.200 morts supplémentaires en 24 heures, soit le plus lourd bilan journalier recensé par le pays. Le nombre total de décès aux Etats-Unis s’élève désormais à 26.061 sur 614.180 cas de contamination.