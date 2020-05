Réunion d’urgence des ministres de la Santé de l’UEMOA sur la pandémie du coronavirus

Les ministres de la Santé des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se réuniront ce jeudi 7 mai par visioconférence, pour réfléchir à la riposte contre la pandémie de coronavirus dans la sous-région.

La rencontre sera ainsi consacrée aux « dispositions pratiques à prendre pour la mise en œuvre diligente des décisions et des recommandations prises par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union relatives à la pandémie du Covid19», le 27 avril dernier, lors de leur session extraordinaire, indique un communiqué de presse de l’UEMOA.

Lors de cette session extraordinaire, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA avaient décidé de faire passer la riposte au coronavirus en tête de leurs priorités. Ainsi, avaient-ils décidé de suspendre temporairement l’application du « Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité ».

Le bilan du Covid-19 en Afrique de l’Ouest établi ce mardi à 21h30 GMT fait état de 13.467 cas de contamination confirmés, 315 morts et 3.995 guérisons.

Les trois pays les plus touchés sont le Nigeria (2.802 cas, 93 morts et 417 guéris), le Ghana (2.719 cas, 18 morts et 294 guéris), et la Guinée (1.811 cas, 10 morts et 498 guéris). La Côte d’Ivoire et le Sénégal ont également franchi la barre des 1.000 contaminations.