Le Lesotho sort du confinement avec toujours aucun cas de coronavirus

Le Lesotho, le seul pas africain qui n’a enregistré aucun cas de contamination au covid-19, a décidé de mettre fin à compter de ce mercredi 06 mai, au confinement, a annoncé hier mardi, son Premier ministre, Thomas Thabane.

La restriction avait été instaurée au Lesotho, pour éviter l’arrivée et la propagation du virus, surtout que son voisin direct, l’Afrique du Sud, fait partie des pays les plus touchés sur le continent, avec 7.572 cas confirmés, dont 2.746 guérisons et 148 décès.

Dès ce mercredi, «les services et entreprises non essentiels » seront autorisés « temporairement » à reprendre leurs opérations, a déclaré le Premier ministre, Thomas Thabane, précisant que le port du masque serait « obligatoire dans les lieux publics» et les frontières du Lesotho resteront fermées.

Ce mardi 5 mai, l’Afrique comptait 47.581 cas confirmés de coronavirus dont 1.862 décès, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine.

L’Afrique du Sud et l’Egypte sont les deux pays les plus touchés, avec respectivement 7.572 et 6.813 cas de contamination confirmés, suivis par le Maroc, l’Algérie, le Nigeria et le Ghana.