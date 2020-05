Covid-19 : Le Bénin dépiste son personnel éducatif pour préparer la reprise des classes

Le Bénin entame ce mercredi 6 mai, son programme de dépistage systématique du Covid-19 chez l’ensemble du personnel éducatif, en vue de préparer la réouverture des écoles prévue pour le lundi 11 mai prochain 2020.

Dans une note adressée aux responsables des établissements scolaires privés et publics, les autorités annoncent que ce dépistage se déroulera durant 5 jours (du 06 au 10 mai) et concerne toute personne impliquée dans le système éducatif, notamment les enseignants, le personnel administratif des écoles, le personnel des cantines, etc.

Au Bénin, comme dans la plupart des pays d’Afrique, les congés de Pâques ont été anormalement prolongés à cause de la pandémie de coronavirus qui a commencé sur le continent à la mi-mars 2020.

Un programme de cours diffusés à la télévision a été mis en place dans le pays ces dernières semaines pour éviter une année blanche, surtout pour les élèves en classe d’examen national.

Le pays compte officiellement 96 cas positifs du Covid-19, dont 2 décès et 50 guérisons. Le port de masque est obligatoire dans le pays et les contrevenants s’exposent à des amendes.