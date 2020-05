Malawi : Les évêques catholiques donnent leur consigne de vote défavorable au président Mutharika

Les évêques catholiques du Malawi, viennent de donner une consigne de vote assez défavorable au président sortant Peter Mutharika, pour le prochain scrutin présidentiel.

Pour la Conférence épiscopale du Malawi, le destin du pays est plus que jamais entre les mains de son peuple qui a un choix à faire entre deux options : «Sauver notre pays du désastre ou le détruire totalement ».

Elle a exhorté les Malawites à faire le choix d’un « nouveau leadership » en choisissant un président « honnête, démocratique, visionnaire, qui respecte la constitution et l’État de droit, qui est prêt à se retirer à l’expiration de son mandat, et un dirigeant qui est au-dessus des divisions tribales, régionales ou politiques ».

Un profil qui ne fait surement pas allusion au président sortant, Peter Mutharika, puisque, les évêques déplorent que « le bien-être des faibles, des pauvres et des populations vulnérables n’a pas fait l’objet d’une attention suffisante depuis longtemps (…) Nous encourageons les électeurs à voter pour la personne qui sera capable de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés ».

Le président Mutharika avait été réélu lors de la présidentielle de mai 2019, mais ce vote a été annulé par la Cour constitutionnelle pour cause de fraudes massives. Un nouveau scrutin a été ordonné et devrait se tenir au plus tard le 2 juillet 2020.