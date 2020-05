Les USA pas convaincus de l’innocence du patron de la BAD

Les Etats-Unis d’Amérique réclament une enquête indépendante sur le président de la Banque Africaine de Développement (BAD), récemment accusé de manquer d’éthique dans ses fonctions puis disculpé par un comité d’ethique de la Banque panfricaine.

Le Nigérian Akinwumi Adesina était accusé notamment de « comportement contraire à l’éthique, enrichissement personnel et favoritisme ». Mais il a été disculpé début mai dans un rapport du comité d’éthique de la BAD qui a conclu que l’accusation « ne reposait sur aucun fait objectif et solide ».

Mais ce lundi, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a exprimé de « sérieuses réserves » dans ce dossier. Les USA pensent qu’«une enquête plus approfondie est nécessaire pour que le président de la BAD bénéficie du soutien et de la confiance complets des actionnaires », estimant que les accusations sont trop « graves » et « précises » pour être prises à la légère.

Pour rappel, ces accusations sont portées dans un document d’une quinzaine de pages, portant la signature «d’employés » anonymes de la BAD, qui tiennent M. Adesina l’auteur de diverses malversations, notamment de favoritisme dans de nombreuses nominations de hauts responsables, en particulier de compatriotes nigérians.

Il est aussi accusé d’avoir nommé ou promu des personnes soupçonnées ou reconnues coupables de fraudes ou de corruption, ou de leur avoir accordé de confortables indemnités de départ, sans les sanctionner.