Le président de la RDC porte plainte contre un consultant de la télévision israélienne «I24»

Le Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a déposé plainte ce mardi 26 mai devant la justice française contre Christian Malard, consultant diplomatique à la chaîne de télévision Israélienne I24, pour injures.

Intervenant dans une émission sur la chaîne en avril dernier, le consultant s’était montré très critique envers les dirigeants africains dans la gestion de la pandémie de coronavirus en insinuant que « certaines dictatures en Afrique ou dans d’autres contrées du monde pourraient se servir du COVID-19 pour prendre davantage de mesures répressives et pour asseoir leur dictature».

En exemple, il cite le cas de « la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique, où on a au pouvoir aujourd’hui un escroc, un tyran qui s’appelle Tshisekedi qui a pris la succession d’un autre escroc, d’un autre tyran qui s’appelle Joseph Kabila et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd’hui… ».

Des propos pas du tout appréciés à Kinshasa. Les excuses publiques de Malard « auprès du président Tshisekedi, auprès du président Kabila, et auprès du peuple de la RDC » n’y changeront rien. La plainte de Félix Tshisekedi a été introduite ce mardi devant le tribunal de Paris par son avocat, Me Jean-Marie Viala.