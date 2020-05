Un ex-ministre burkinabè arrêté pour corruption

L’ex-ministre Burkinabè de la Défense, Jean-Claude Bouda a été écroué ce mardi à Ouagadougou après avoir été auditionné pour des faits de corruption.

La plainte conduisant à l’arrestation de l’ancien ministre a été déposée en avril 2019 par le réseau national de lutte contre la corruption (Ren-Lac).

Jean-Claude Bouda est accusé de « délit d’apparence, d’enrichissement illicite, de fausses déclarations d’intérêts et de patrimoine et délit d’acceptation de cadeaux indus ».

Le Ren-Lac pointe principalement du doigt une luxueuse villa attribuée à l’ex-ministre de la Défense, dont le coût est estimé à près du demi-milliard de franc CFA et qui n’apparait nulle part dans la déclaration de bien du Bouda. « Et les ressources qu’il avait déclarées ne pouvaient non plus lui permettre une telle acquisition », soutient le REN-LAC.

Des sources judiciaires précisent que l’ex-ministre de la Défense est désormais poursuivi pour « faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, et délit d’apparence».

Son nom est également cité dans d’autres dossiers pour lesquels aucune plainte n’est pour le moment déposée. Il est actuellement écroué à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou.