Coronavirus : Fin de l’état d’urgence sanitaire en RDC

L’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis mars en République démocratique du Congo (RDC) en raison de la pandémie de coronavirus, est officiellement levé, à compter de ce mercredi 22 juillet 2020.

L’annonce a été faite ce mardi par le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi, qui évoque la stabilité de la situation épidémique dans son pays, marquée par une augmentation des guérisons et la stagnation de la mortalité. Il tient également compte de l’impact économique de cette épidémie qui a aggravé la récession en RDC.

Il autorise donc la « reprise normale » de toutes les activités, mais dans une certaine chronologie. Ainsi, les transports en commun, magasins, banques, restaurants, bars, cafés, peuvent reprendre dès ce 22 juillet. Les rassemblements sont aussi autorisés.

Les écoles et universités du pays ne reprendront que le 03 août prochain, et il faudra attendre jusqu’au 15 août pour les lieux de culte, les déplacements inter provinciaux, l’ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades, et salles des spectacles. Seules les restrictions relatives aux obsèques sont maintenues.

Cette levée de l’état d’urgence sanitaire en RDC intervient, alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète d’une accélération de la pandémie en Afrique. Le bilan actuel en RDC est de 8.443 personnes contaminées, 4.335 guéries et 194 décédées.