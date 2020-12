USA : Donald Trump donne rendez-vous pour 2024

Progressivement, le président sortant américain, Donald Trump, semble se résoudre à accepter sa défaite dans les urnes contre le candidat démocrate, Joe Biden, et se projette déjà dans l’avenir.

Lors d’une réception cette semaine à la Maison Blanche, le président républicain a quasiment acquiescé sa défaite et évoqué un possible retour dans la course à la présidence en 2024.

«Ce furent quatre années fantastiques. Nous essayons de faire quatre ans de plus. Sinon, je vous reverrai dans quatre ans», a déclaré le président Trump en présence de responsables du Parti républicain. La réception n’était pas été ouverte à la presse mais une vidéo de son discours a circulé peu après.

Donald Trump continue de contester les résultats des urnes qui lui attribuent 232 grands électeurs contre 306 pour son adversaire, Joe Biden, déclaré nouveau président élu des USA. Ses nombreux recours en justice pour «fraudes massives» lors du scrutin sont déboutées l’une après l’autre, mais il est convaincu que les chiffres ont été truqués en faveur du camp démocrate.