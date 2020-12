Centrafrique : Le candidat Dologuélé a le soutien de FrancoisBozizé pour la présidentielle 2020

Exclu de la prochaine élection présidentielle en Centrafrique, l’ex-président, François Bozizé compte apporter le soutien de son parti Kwa Na Kwa, au candidat Anicet-Georges Dologuélé, avec qui il vient de signer une alliance.

«Le parti Kwa Na Kwa soutient la candidature du président Dologuélé. Nous sommes tombés d’accord, c’est une décision du bureau politique de Kwa Na Kwa. Et nous ne faisons que l’exécuter maintenant», lit-on dans un communiqué du parti de l’ancien président, François Bozizé.

En plus de son soutien politique, M. Bozizé promet donc de mettre à la disposition de l’ancien Premier ministre Dologuélé les cadres de son parti et son infrastructure.

«Avoir le soutien du président Bozizé et du parti Kwa Na Kwa, c’est vraiment deux gros soutiens. Nous essayerons, mon parti et moi, de mériter cette confiance que le Kwa na Kwa et le président Bozizé ont décidé de placer en nous», a réagi le candidat Anicet-Georges Dologuélé.

Rentré d’exil il y a bientôt un an, François Bozizé faisait office de principal concurrent du président sortant Faustin Archange Touadéra dans cette présidentielle. Mais sa candidature a été finalement invalidée par la Cour constitutionnelle à cause de ses ennuis avec la justice, notamment le mandat d’arrêt lancé contre lui le 31 mars 2014 par la justice centrafricaine pour «assassinats, arrestations, séquestrations, détentions arbitraires et tortures ».