La RDC réintègre l’AGOA des USA

La République démocratique du Congo (RDC) peut désormais exporter la plupart de ses biens vers les Etats-Unis sans tarifs douaniers, grâce à son retour au sein de l’AGOA (l’AfricanGrowth and OpportunityAct) approuvé ce mardi par Washington.

La RDC avait été exclue de ce programme en 2010 pour violations des droits humains par les forces de sécurité congolaises, dont le recours au viol comme arme de guerre.

Ce 22 décembre, Washington a jugé satisfaisant les efforts consentis par le président congolais Félix Tshisekedi depuis son élection en 2019, notamment contre la corruption.

Instaurée par le Congrès américain en 2000, l’AGOA établit une coopération économique et commerciale avec l’Afrique subsaharienne et facilite les exportations de cette zone du continent vers les Etats-Unis. Mais pour bénéficier de ces facilités, les pays africains membres doivent respecter certains principes liés à l’Etat de droit, au pluralisme politique, aux droits des travailleurs et à l’économie de marché.