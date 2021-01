Sahara: Une forte délégation américaine visite le futur Consulat général des États-Unis à Dakhla

Un mois jour pour jour après la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, une forte délégation américaine conduite par le secrétaire d’Etat adjoint David Schenker, a visité dimanche le futur Consulat général des États-Unis dans la ville du Sahara, Dakhla.

Secrétaire d’Etat adjoint américain chargé des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker a loué, à cette occasion, le leadership du Roi Mohammed VI dans la promotion d’un « agenda de réforme audacieux et de grande envergure ».

David Schenker a insisté, lors d’un point de presse, à l’issue d’entretiens avec Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, sur le « soutien continu et précieux » du Roi Mohammed VI en matière de paix au Moyen-Orient, de stabilité et de développement en Afrique, ainsi que sur la sécurité régionale.

Pour le Secrétaire d’État adjoint américain, le Maroc demeure « un partenaire clé pour la stabilité régionale », rappelant le « large partenariat militaire » existant entre les deux pays.

Au volet économique, David Schenker a souligné l’importance de l’accord de libre-échange maroco-américain, rappelant que le Royaume est le seul pays en Afrique avec lequel les États-Unis ont signé un tel accord, qui a permis au Maroc de plus que doubler ses exportations vers les États-Unis depuis 2006.