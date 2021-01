Bobi Wine parle de «mascarade» l’élection en Ouganda et promet des preuves

En Ouganda, l’opposant et musicien Bobi Wine ne reconnait pas sa défaite aux dernières élections, et promet de fournir dès que possible, les preuves des nombreuses fraudes qui ont conduit à la réélection du président sortant, Yoweri Museveni, pour un sixième mandat.

A 76 ans, le président ougandais a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du 14 janvier dernier, avec un score de 58,64%. Il devance son principal adversaire, l’opposant Bobi Wine, qui n’a obtenu que 34,83% des voix, selon les résultats de la Commission électorale.

Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi Ssentamu, a contesté ces résultats, dénonçant «une mascarade complète» et des irrégularités telles que des bourrages d’urnes, des bulletins pré remplis, des électeurs n’ayant reçu les bulletins que pour les législatives ou des agressions contre les observateurs de son parti, parfois chassés des bureaux de vote.

Pour l’opposant, cette élection a fait l’objet du « pire trucage jamais connu » en Ouganda. Il revendique une large victoire, et promet de fournir des « preuves vidéo » une fois l’accès à Internet rétabli dans le pays.

Depuis vendredi soir, des soldats encerclent son domicile, en périphérie de la capitale, Kampala. Son parti dénonce « une assignation à résidence», tandis que le gouvernement affirme que les militaires assuraient sa sécurité.