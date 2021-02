L’Île Maurice désignée pour coordonner le groupe africain à l’ONU

L’Ile Maurice vient d’être nommée coordinateur du groupe africain au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), devenant ainsi le porte-voix des 43 pays africains membres de l’organisation.

Dans ses nouvelles fonctions, Maurice devra désormais « parler d’une seule voix au nom de l’Afrique à l’OMC, renforçant ainsi l’influence de négociation du continent sur les questions d’intérêt commun », explique un communiqué du ministère des Affaires étrangères à Port-Louis.

Le pays dirigera ainsi le groupe africain au niveau des experts, des ambassadeurs et des ministres en tant que Coordinateur jusqu’à la 12ème conférence ministérielle de l’OMC (MC12) qui devrait avoir lieu en décembre 2021.

Selon le ministre mauricien des Affaires étrangères, Nandcoomar Bodha, le groupe africain se focalisera en priorité sur «l’approfondissement du traitement spécial et différencié pour les pays en développement, les négociations sur la pêche et l’agriculture, et un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19 ».

«Dans le contexte de l’entrée en vigueur de la zone de libre-échange d’Afrique, cette position donnera à Maurice l’occasion d’accroître son engagement avec d’autres pays africains, notamment en ce qui concerne leurs intérêts commerciaux», a affirmé le communiqué de Port-Louis.