Covid-19 : L’Ethiopie se prépare à vacciner au moins 20% de sa population

L’Ethiopie qui compte aujourd’hui plus de 138.000 cas positifs au coronavirus, dont quelques 2.116 décès liés à la maladie, dit miser sur les vaccins qui devraient lui parvenir «bientôt», pour infléchir la courbe d’évolution de la pandémie.

Dans cette optique, le pays prévoit pour avril 2021, le démarrage effectif d’une campagne de vaccination qui devrait couvrir au moins 20% de sa population. Pour ce faire, un groupe de travail composé de représentants des partenaires au développement, de diverses agences gouvernementales et du ministère de la Santé a été mis en place par le Premier ministre, Abiy Ahmed.

Sa mission est d’« évaluer les performances du système de distribution des vaccins, de suivre les programmes d’éducation et de sensibilisation de la population au COVID-19, et de contrôler la qualité et la sécurité des vaccins importés en Ethiopie », a expliqué ce mardi, le principal à la vaccination et aux questions connexes au ministère fédéral de la Santé, Muluken Yohannes.

L’Ethiopie est membre du Conseil d’administration du COVAX, une plateforme de collaboration internationale qui vise à accélérer le développement, la production et la distribution équitable des nouveaux vaccins contre la COVID-19.