L’UA reporte sa réunion pour statuer sur la transition au Tchad

Le Conseil de Paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) a reporté sine die la réunion qui devait se réunir ce lundi 10 mai, pour statuer sur la conduite à adopter vis-à-vis de la transition au Tchad, où la situation est relativement instable depuis le décès brutal en avril dernier de son Président, Idriss Deby Itno.

Lors de cette réunion virtuelle, l’UA devait notamment décider s’il faut sanctionner le Tchad, après l’entorse faite à la Constitution après la mort du président Deby. La légitimité du Conseil militaire de Transition (CMT) qui a pris les pleins pouvoirs au Tchad est ainsi en jeu.

L’UA aura comme référence le Rapport de sa mission qui a récemment travaillé au Tchad, et qui propose de tenir compte du fait que ce pays «est un verrou essentiel contre le terrorisme en Afrique et qu’il est fragile». Et que l’organisation africaine déroge «exceptionnellement» à ses principes et accompagne la Transition au Tchad.

Cette réunion décisive devait se tenir après de nouvelles violences le week-end écoulé dans la capitale tchadienne N’Djamena et dans d’autres localités du pays, où des populations ont répondu à l’appel du mouvement “Wakit Tama” pour manifester dans les rues contre la junte militaire qui a pris le pouvoir. Les manifestations ont été violemment réprimées par les forces de l’ordre.