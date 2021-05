Covid-19: La Zambie interdit les rassemblements populaires lors de la campagne électorale

La pandémie du coronavirus va déteindre sur les élections du 12 août prochain en Zambie, dont le chef de l’Etat vient d’interdire tous les rassemblements populaires même pour la campagne électorale.

Le président Edgar Lungu explique sa décision par la situation pandémique, affirmant que de grands rassemblements risquaient de propager le virus COVID-19.

«Par conséquent, en ma qualité de chef de l’Etat et du gouvernement, j’ordonne par la présente au service de police et au ministère de la Santé de veiller à l’application des règlements et directives sanitaires relatifs à la pandémie COVID-19 sans crainte ni faveur», a-t-il déclaré lors du lancement de sa propre campagne dans la capitale Lusaka.

Il a promis qu’il ne tiendrait pas de rassemblements publics et s’attend à ce que les partis d’opposition fassent autant. «Quel bénéfice avons-nous d’organiser des rassemblements, mais de sacrifier ensuite la vie de nos citoyens et de nos électeurs au COVID-19 et à la mort », a-t-il lancé.

Le président Lungu brigue un nouveau mandat et affrontera quatorze autre candidats, dont le principal opposant Hakainde Hichilema, chef du Parti uni pour le développement national (UPND).