L’Angola accorde le droit de vote à sa diaspora

Une quarantaine d’amendements à la Constitution de l’Angola a été approuvée ce mardi par les députés à Luanda, consacrant entre autres le vote de la diaspora.

Selon cette révision constitutionnelle portée par le Chef de l’Etat, João Lourenço, les Angolais résidant à l’étranger pourront désormais voter lors des consultations électorales dans leur pays d’origine. Mais ils ne pourront pas se porter candidat, depuis leur résidence étrangère.

Ce détail a motivé l’abstention de l’UNITA, deuxième groupe parlementaire le plus important d’Angola, pour qui cette révision de la Constitution ne la rendra «ni plus favorable aux citoyens ni plus démocratique».

La nouvelle Constitution a toutefois été approuvée par un vote de 157 députés en faveur (essentiellement le MPLA, parti au pouvoir, et les partis d’opposition FNLA et PRS) et 48 abstentions.

Outre le vote de la diaspora angolaise, les principales modifications apportées à la Constitution ont trait à un contrôle accru du Parlement sur le gouvernement, ainsi qu’à l’autonomie de la Banque centrale.

La nouvelle Constitution angolaise dispose également que les élections générales auront lieu « de préférence, au cours de la deuxième quinzaine du mois d’août» de l’année au cours de laquelle le mandat du Président et des députés prend fin.