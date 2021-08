Début des travaux techniques pour délimiter la frontière RDC-Zambie

La Zambie et la République démocratique du Congo (RDC) entament ce vendredi 20 août la phase technique du processus de démarcation de leur frontière, afin de mettre fin aux conflits territoriaux qui menacent leurs relations bilatérales.

C’est depuis août 2020 que les deux pays ont entamé des pourparlers sur la démarcation de leur frontière héritée de la colonisation. En mars 2020, des combats avaient éclaté entre les armées congolaise et zambienne, faisant un mort de chaque côté, lorsque que des troupes zambiennes avaient occupé deux villages dans la province congolaise du Tanganyika (sud-est).

Le travail des experts qui commence ce vendredi consiste à «reconstituer les bornes» entre les lacs Moero et Tanganyika, soit sur une distance d’environ 205 km, «à l’aide d’appareils satellitaires, dont le GPS», explique Dieudonné Kamona Yumba, ministre de l’Intérieur de la province congolaise du Tanganyika (sud-est). Le ministre congolais affirme que son pays «est lassé par ce conflit» frontalier, accusant le voisin zambien d’avoir détruit et déplacé plusieurs bornes et d’occuper indument plusieurs villages de la RDC.

De son côté, la Zambie, qui prend part aux travaux, assure que « si les experts concluent que les villages que nous occupons appartiennent à la RD Congo, l’armée zambienne va se retirer».