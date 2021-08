Le Roi Mohammed VI rejette les manigances visant à saper le rôle des services de sécurité marocains

Le Roi Mohammed VI a saisi l’occasion du discours adressé à la Nation, vendredi soir, à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, pour rejeter les accusations dirigées sans preuve contre le Maroc et qui visent à saper le rôle des services de sécurité marocains.

« Les artisans de ce travail de sape ont orchestré une vaste campagne de dénigrement à l’encontre de nos institutions sécuritaires. Ils tentent ainsi de porter un coup à leur niveau de maîtrise élevé et à leur efficacité à préserver la sécurité et la stabilité du Maroc », a souligné le souverain marocain.

« Ils cherchent par là même à jeter une ombre sur l’effort d’appui et de coordination qu’elles assurent au bénéfice de notre environnement régional et international et ce, de l’aveu même de quelques-uns de ces pays », a ajouté le Roi, affirmant que « par leurs menées, les ennemis de notre intégrité territoriale ne font que renforcer la foi et l’engagement déterminé des Marocains à défendre sans relâche la Patrie et ses intérêts supérieurs ».

Il a d’autre part évoqué la tenue simultanée, le 8 septembre, des scrutins législatif, régional et local au Maroc, une échéance qui « atteste l’enracinement de la pratique démocratique dans notre pays et confirme le niveau de maturité du système politique marocain ».

Le Roi a aussi rassuré sur les relations du Maroc avec l’Espagne, qui sont passées par une crise sans précédent, ainsi que sur les relations de partenariat et de solidarité entre le Maroc et la France.

Après la crise entre le Maroc et l’Espagne, l’avenir est porteur d’une issue qui « repose sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements », a ajouté le souverain marocain, faisant état également du même esprit qui sous-tend les relations de partenariat et de solidarité entre le Maroc et la France.