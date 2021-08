Le Parlement centrafricain souhaite un assainissement des finances publiques

Le Parlement de la République centrafricaine (RDC) a formulé jeudi des recommandations concernant les finances publiques, à la clôture d’une session extraordinaire expressément convoquée par le Chef de l’Etat Faustin-Archange Touadéra pour statuer sur le projet de loi des finances rectificative de l’année en cours.

Dans ses recommandations, le parlement a demandé au gouvernement de réduire les dépenses jugées non-prioritaires afin de compenser la hausse des dépenses dites prioritaires.

Il a encouragé le gouvernement, avec l’appui des partenaires, à entamer les «réformes économiques et financières afin d’accroître la mobilisation des recettes intérieures » et d’« augmenter les dépenses liées à la sécurité, à l’éducation, à la santé, à l’eau et l’assainissement, ainsi qu’à l’agriculture et à la production des biens ».

La Loi de finance revisitée pour l’exercice 2021 comprend un budget de l’Etat qui prévoit, en ressources budgétaires, un niveau de 261,3 milliards de francs CFA, contre 287,5 milliards de francs CFA initialement projetés, soit une baisse de 26,2 milliards de francs CFA.

En dépenses budgétaires, une enveloppe de 284,21 milliards de francs CFA est prévue, contre 331,3 milliards de francs CFA, soit une diminution de 47,09 milliards de francs CFA.