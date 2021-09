RDC : La détention prolongée du journaliste Sosthène Kambidi suscite des inquiétudes

Le journaliste Sosthène Kambidi est en détention depuis le début de cette semaine à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), alors qu’il enquêtait sur l’assassinat des deux experts de l’ONU au Kasaï.

Sosthène Kambidi est correspondant de l’AFP, ‘Actualité.cd’ et de RFI au Kasaï, une région assez instable de la RDC. Il a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi, et selon les infirmations, le parquet chercherait à connaître l’origine de ses informations sur le meurtre des experts de l’ONU (Michael Sharp et Zaida Catalan) en 2017, et à savoir comment il est entré en possession de la vidéo de leur exécution.

Sa détention prolongée inquiète l’Union nationale de la presse congolaise (UNPC) et Human Rights Watch pour la RDC qui réclament une pure transparence dans ce dossier, tout en soutenant que «la place d’un journaliste n’est pas en prison».

Selon Radio France Internationale (RFI), son correspondant Sosthène Kambidi lui avait confié, il y a quelques jours, qu’il avait des informations de la justice militaire selon lesquelles il pourrait être bientôt convoqué dans le cadre du dossier des experts assassinés.

«Notre confrère ne semblait pas inquiet, il se disait prêt à collaborer avec la justice et attendait une simple convocation. Mais il a finalement été arrêté aux environs de minuit par des militaires en civil dans l’un des hôtels de la capitale», explique le média français. Il a comparu une première fois ce jeudi, et les audiences doivent reprendre samedi prochain devant la justice militaire congolaise.