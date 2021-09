Nouvel accrochage armé à la frontière entre le Soudan et l’Ethiopie

Un affrontement a opposé dimanche l’armée du Soudan à celle d’Ethiopie à la frontière entre les deux pays, à cause de revendications territoriales.

Dans un communiqué officiel, l’armée soudanaise affirme avoir «repoussé une tentative des forces éthiopiennes d’empiéter sur le secteur d’Um Barakit dans l’Est du pays». Aucun bilan n’a été évoqué, mais les forces éthiopiennes auraient été contraintes de battre en retraite, selon le commandant général des forces armées soudanaises, le brigadier Al-Tahir Abu-Haga.

Le Soudan et l’Ethiopie se disputent une région frontalière de 250 km² de terres agricoles fertiles et convoitées par les agriculteurs des deux pays voisins. Le 17 février, Khartoum avait rappelé son ambassadeur à Addis-Ababa «pour des consultations au sujet des relations soudano-éthiopiennes».

Un mois plus tard, le Soudan a accusé l’Ethiopie d’avoir «envoyé des troupes dans la zone de Barakit au cours des deux dernières semaines, ce qui constitue une escalade non justifiée et un acte hostile envers notre pays».

Le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan avait alors exigé des soldats éthiopiens de «se retirer des territoires soudanais».

En réaction, le ministère éthiopien des Affaires étrangères avait indiqué que son pays se réservait «le droit à l’autodéfense» si l’armée soudanaise ne revenait pas sur «son agression», accusant à son tour le Soudan d’envahir des terrains «qui font partie du territoire éthiopien».