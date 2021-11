Soudan : Le Gouvernement civil d’Abdallah Hamdok reprend fonctions après le putsch

Abdallah Hamdok a été rétabli dimanche dans ses fonctions de Premier ministre du Soudan, près d’un mois après le renversement de son Gouvernement civil de transition par les putschistes militaires conduits par le général Abdel Fattah al-Burhane.

Ce retour aux affaires a été rendu possible par un accord conclu ce week-end entre les autorités civiles et militaires et qui prévoit, outre le rétablissement de Hamdok dans ses fonctions, la libération des détenus politiques et le retour au consensus politique, légal et constitutionnel qui gérait la période de Transition depuis 2019.

Le coup d’Etat perpétré par l’armée le 25 octobre dernier a provoqué une vague de manifestations dans le pays où les populations refusent de se laisser de nouveau embarquées dans un régime militaire.

Ces manifestations ont été assez violemment réprimées, et un collectif de médecins évoque un bilan d’au moins une quarantaine de personnes tuées lors des heurts entre militaires et civils.