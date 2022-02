RDC: Kinshasa abrite le 10è Sommet sur la région des Grands Lacs

Kinshasa abrite ce mercredi 23 février, le 10ème sommet du Mécanisme régional de suivi (MRS) de l’accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo (RDC) et la région des Grands Lacs.

Le sommet va évaluer les progrès et les problèmes dans la mise en œuvre de l’accord signé il y a neuf ans, avec des engagements fermes pour s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité en RDC et dans la région.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, assistera à ce Sommet, en remplacement du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, qui a annulé lundi sa visite en RDC.

Cette rencontre de haut niveau a été précédée mardi d’une réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l’accord-cadre, présidée par Didier Mazenga, ministre congolais de l’Intégration régionale et de la Francophonie.