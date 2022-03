Ouganda : Le fils du président Musseveni quitte l’armée

Le général Muhoozi Kainerugaba, fils aîné de l’actuel président de l’Ouganda, Yoweri Museveni et commandant de l’Armée de terre, a annoncé mardi sa retraite militaire, suscitant des spéculations sur un possible prochain passage de témoins avec son géniteur au sommet de l’Etat.

«Après 28 ans de service dans ma glorieuse armée, la plus grande armée du monde, je suis heureux d’annoncer ma retraite (…). Mes soldats et moi avons accompli tant de choses ! Je n’ai que de l’amour et du respect pour tous ces grands hommes et femmes qui accomplissent chaque jour de grand-choses pour l’Ouganda», a posté Muhoozi Kainerugaba sur Twitter.

L’opinion attribue au général de 47 ans des ambitions présidentielles qui pourraient se matérialiser aux élections présidentielles de 2026 où il pourrait être le dauphin de son père Yoweri Museveni, 78 ans, au pouvoir depuis 1986.

Son ascension fulgurante dans l’armée ougandaise et son influence dans les arcanes du pouvoir, sont entre autres, arguments qui militent en faveur de ce soupçon, de quoi susciter déjà le dégoût des détracteurs du régime Musseveni.

«Là où son père s’arrêtera, le bébé despote commencera. Nous sommes condamnés si nous ne contrecarrons pas ses aspirations naissantes», a prévenu sur Twitter, l’écrivain ougandais Kakwenza Rukirabashaija, actuellement exilé en Allemagne.