Le pré-dialogue tchadien perd un important groupe armé

Le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR) s’est retiré lundi du pré-dialogue tchadien qui peine à prendre du rythme à Doha, capitale du Qatar.

Ce groupe armé qui fait partie des plus importants groupes présents pour ce dialogue avec le gouvernement de transition tchadien, explique qu’il a pris cette décision «à contrecœur», mais qu’il n’avait d’autre choix, «étant donné le contexte».

Le CCMSR estime que, selon l’allure des échanges à Doha, il lui est impossible d’obtenir «des assurances concernant des activités militaires suspectes près de ses positions» au nord du Tchad. Il déplore en outre le manque de sincérité du Conseil militaire de transition (CMT) qui dirige le Tchad, et soupçonne «un agenda caché».

Ces rebelles, très actifs dans le sud de la Libye et le nord du Tchad, quittent donc Doha en présentant leurs excuses au médiateur qatari, à qui ils ont formulé leur «gratitude et remerciements pour l’accueil et la médiation des assises».

Un retrait qui va à l’encontre de l’objectif attendu de ce pré-dialogue et qui consiste à amener les groupes armés à la table d’un «Dialogue national inclusif» prévu le 10 mai 2022 avec les oppositions politiques et armées.