La star hollywoodienne Van Damme dorénavant ambassadeur de la Culture et de la biodiversité de la RDC

Le célèbre acteur de cinéma, Jean-Claude Van Damme, est désormais ambassadeur de la culture et de la biodiversité de la République démocratique du Congo (RDC) et un passeport diplomatique congolais lui a été délivré ce mercredi.

«C’est le titre d’ambassadeur pour le rayonnement de la jeunesse du point de vue sport, santé et Culture», a déclaré ce 06 avril la star de Hollywood lors d’un point de presse à Kinshasa, en présence du Vice-ministre congolais des Affaires étrangères.

Jean-Claude Van Damme est également ambassadeur pour les investissements pour la RDC en Amérique, en Asie, etc. «Ces pays doivent aider à développer l’agriculture au Congo (…), l’un des deux poumons verts de la planète», a-t-il affirmé.

Il a promis par ailleurs d’«essayer de convaincre les stars internationales Stallone, Schwarzenegger, Jacky Chan et bien d’autres» à lui emboîter le pas.

«Il y a aussi des chanteurs ou des chanteuses comme Jennifer Lopez, des footballeurs comme Messi, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo… Ils doivent venir dans ce pays pour montrer qu’il y a une sécurité, montrer que le Congo peut protéger les acteurs du showbiz», a-t-il dit.

Van Damme est arrivé en RDC le 30 mars dernier, à la tête d’une délégation d’investisseurs miniers et des infrastructures. Six mois plus tôt, il s’était entretenu au téléphone avec le Chef de l’Etat congolais, Félix Tshisekedi.