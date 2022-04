La Somalie a son nouveau parlement élu

En Somalie, un nouveau parlement élu a prêté serment ce jeudi 14 avril 2022, marquant ainsi la fin des élections parlementaires à plusieurs rebondissements.

Il aura fallu plus d’un an, plusieurs reports et braver les violences terroristes, pour parvenir à élire les 275 députés qui doivent siéger au parlement somalien. Rien que pour cela, ce jour de prestation de serment est « historique », de l’avis du chef de l’Etat somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed.

Les Nations Unies ont également acclamé l’installation de ce nouveau parlement somalien, qui aura ensuite la charge d’élire un nouveau Chef de l’Etat, le mandat de l’actuel étant arrivé à terme depuis plus d’un an.

« Après une période de plus d’un an au cours de laquelle toutes les institutions élues en Somalie ont dépassé leurs délais constitutionnels, nous sommes heureux que le nouveau parlement soit désormais en place », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

Il a formulé le vœu que les prochaines étapes du long processus électoral somalien soient rapidement achevées, notamment l’élection de la direction du parlement et puis celle du chef de l’Etat.