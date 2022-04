L’UA co-présidera un Sommet mondial sur le coronavirus le 12 mai 2022

L’Union africaine (UA), représenté par le Sénégal, présidera, le 12 mai prochain, un Sommet mondial consacré à la pandémie du coronavirus et aux futures menaces sanitaires.

Cette rencontre virtuelle a été annoncée lundi par les Etats-Unis d’Amérique (USA), également co-président, tout comme l’Allemagne, actuellement à la tête du G7, l’Indonésie (G20), et le Belize qui assure la présidence de la Caricom (pays des Caraïbes).

«Le sommet va redoubler nos efforts collectifs pour mettre fin à la phase aigue de l’épidémie de Covid-19 et nous préparer à de futures menaces liées à la santé», ont indiqué les pays co-présidents dans un communiqué commun publié à Washington.

La pandémie du coronavirus a tué plus de 6 millions de personnes dans le monde en deux ans. Aujourd’hui, le taux de mortalité dû à ce virus a nettement diminué dans le monde, mais la propagation du virus, particulièrement son variant Omicron, empêche plusieurs pays de lever les restrictions sanitaires.

«L’émergence et la propagation de nouveaux variants, comme Omicron, ont renforcé la nécessité d’une stratégie destinée à contrôler la Covid-19», affirme le communiqué conjoint. Au sommet du 12 mai prochain, les décideurs voudraient mettre l’accent sur la vaccination.

«Les dirigeants de la planète, les membres de la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé» sont ainsi appelés «à prendre de nouveaux engagements et à apporter des solutions pour vacciner la population mondiale, sauver des vies maintenant, et construire une meilleure sécurité sanitaire partout dans le monde», convient les organisateurs.