En Afrique, les amis de la France applaudissent la réélection d’Emmanuel Macron

La réélection du Chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, est saluée depuis dimanche par plusieurs dirigeants africains, grands amis de la Métropole.

Le président du Sénégal, Macky Sall, fut l’un des premiers à féliciter «chaleureusement» Emmanuel Macron pour sa victoire lors du second tour de l’élection présidentielle. Il lui a présenté ses «meilleurs vœux de succès dans l’exercice de son second mandat».

Son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, a également salué la «brillante réélection» d’un «partenaire précieux pour nous dans notre combat contre le terrorisme», de par «son expérience des sujets internationaux en général et du Sahel en particulier».

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba applaudit le maintien de Macron aux affaires, affirmant qu’«ensemble, nous continuerons à travailler au raffermissement des relations entre le Gabon et la France. Plus qu’un passé en commun, nos deux pays ont un avenir à construire».

Au Togo et en Côte d’Ivoire, la victoire de la République en Marche est perçue comme une occasion pour la France de poursuivre la réforme de ses relations avec l’Afrique, pour une coopération plus productive pour chaque partie.

«Nous attendons beaucoup plus de consultations, de discussions avec les dirigeants africains. Un sommet, par exemple, entre la France et les Africains. On aurait souhaité que contrairement à ce qui s’est passé la dernière fois, ce soit une rencontre entre le président français et les présidents africains (…)», a réagi le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey.

Emmanuel Macron a été réélu dimanche au second tour de l’élection présidentielle, par 58,54 % des suffrages, contre 41,46% pour son adversaire, Marine Le Pen. Il rempile donc pour un second et dernier mandat de 5 ans.