Le virus Ebola refait surface en RDC

Un nouveau cas de contamination au virus d’Ebola a été confirmé ce week-end à Mbandaka, dans la région Nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC).

La contamination a été diagnostiquée chez «un étudiant de 31 ans admis à l’hôpital le 5 avril et est décédé le 21 avril», a annoncé le ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, précisant que des examens du laboratoire à Mbandaka, confirmés par l’Institut national des recherches biomédicales (INRB) de Kinshasa, ont démontré qu’il y avait une importante charge au virus Ebola dans les échantillons» prélevés sur le corps de la victime.

Désormais, les équipes de la division provinciale de la santé sont à pied d’œuvre pour «suivre 74 cas contacts» du défunt, et «procéder à la décontamination des formations sanitaires et des ménages», indique le ministre Mbungani.

Après avoir affronté 13 épisodes d’épidémie d’Ebola, ces dernières années, la RDC est aujourd’hui assez outillée pour contrer cette maladie quasi-récurrente sur son territoire. Des traitements et vaccins disponibles devraient permettre une riposte rapide à cette fièvre hémorragique hautement mortelle, assure le ministre.