L’ONU émet une alerte humanitaire pour le Burundi

Le système des Nations Unies multiplie ses alertes humanitaires pour la région orientale de l’Afrique, avec, cette fois-ci, le Burundi où environ 947.000 personnes ont besoin d’une assistance d’urgence cette année 2022.

Jeudi, le bureau des Nations Unies des affaires humanitaires (OCHA) a affirmé que «le nombre de personnes dans le besoin a diminué de 22% par rapport à 2021. (…)Nous avons identifié un groupe un peu plus réduit, mais qui sont affectés par des vulnérabilités plus prononcées. Et le nombre de ces personnes s’élève à 947 mille».

Ces personnes sont réparties en quatre catégories, dont la première «rassemble des rapatriés qui reçoivent les paquets d’assistance immédiats ou transitoires», explique Damien Mama, coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi.

La seconde catégorie est celle des déplacées internes, la troisième, celle des réfugiés venus des pays amis du Burundi, et enfin, «la quatrième catégorie comprend toutes les personnes ni rapatriées, ni refugiées, ni déplacées internes mais qui souffrant d’extrême vulnérabilité».

Ces personnes sont majoritairement localisées dans une dizaine de provinces du Burundi incluant Bujumbura, la capitale économique du pays.