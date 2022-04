Le président gabonais Ali Bongo envisage une visite de 72 heures au Vatican

La présidence du Gabon a annoncé ce lundi 25 avril que le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba effectuera «prochainement» une visite de travail de trois jours au Vatican, sans préciser la date de son départ de Libreville.

Durant ce séjour 72 heures au Saint Siège à Rome (Italie), le président gabonais devrait s’entretenir en tête-à-tête avec le Pape François, «pour examiner les sujets d’intérêt commun et réactiver la Commission mixte de suivi de l’accord-cadre entre le Gabon et le Vatican, signé à Libreville, le 12 décembre 1997», d’après le communiqué de la présidence du Gabon.

Il s’agit du 4ème déplacement du Président Ali Bongo Ondimba au Vatican, après celui du 10 décembre 2009 chez le Pape Benoît XVI, sa participation aux côtés d’autres chefs d’État et de Gouvernement à la messe inaugurale du pontificat du Pape François, ainsi qu’à la messe de canonisation des Papes Jean XXIII et Jean-Paul II, célébrées respectivement le 19 mars 2013 et le 27 avril 2014, à la place Saint-Pierre de Rome.