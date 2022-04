France-Election : L’Union Africaine félicite Emanuel Macron pour sa réélection

L’Union Africaine (UA) a félicité ce lundi 25 avril, le président français, Emmanuel Macron, à l’occasion de sa victoire au second tour de l’élection présidentielle du dimanche 24 avril dernier.

Dans un message publié sur sa page Twitter, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat s’est réjouit de la «brillante réélection» d’Emmanuel Macron, et exprimé la volonté de l’Union Africaine de «poursuivre avec lui notre engagement pour bâtir entre l’Afrique et la France, et plus largement l’Europe, des relations rénovées et mutuellement avantageuses».

Le président Macron a été également félicité par le président de la transition au Tchad, le général président Mahamat Idriss Deby Itno qui a salué le résultat du vote qui, a-t-il dit, «cristallise un couronnement de son action politique interne et de son engagement international».

Pour rappel la France est l’un des principaux partenaires du Tchad dans la lutte contre les groupes armés au Sahel.

Emmanuel Macron a été réélu dimanche au second tour de l’élection présidentielle, par 58,54 % des suffrages, contre 41,46% pour son adversaire, Marine Le Pen. Il rempile ainsi pour un second et dernier mandat présidentiel de 5 ans.