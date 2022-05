Le président Andry Rajoelina promet l’autosuffisance alimentaire à Madagascar

La commémoration des 62 ans d’indépendance de Madagascar sera marquée, le 26 juin prochain, par la présentation «des plans et des stratégies» visant à assurer au pays une autosuffisance alimentaire.

Le président malgache, Andry Rajoelina a fait la promesse ce mercredi 11 mai, de veiller à l’autosuffisance alimentaire dans le pays à l’occasion de l’inauguration d’un nouveau laboratoire au Centre national de recherche appliquée au développement rural.

Le Chef de l’Etat malgache est convaincu de la capacité de son pays à atteindre l’autosuffisance alimentaire, «en traduisant en actions les conclusions des chercheurs» locaux.

Il a alors insisté sur la nécessité d’accompagner les chercheurs et experts malgaches, et de doter les laboratoires d’équipements modernes afin d’«améliorer la qualité des semences et augmenter le rendement du riz et des cultures vivrières».

«Nous utiliserons des lasers pour les cultures expérimentales, surveillerons les variétés de cultures résistantes au changement climatique et nous trouverons des solutions aux attaques des insectes qui ravagent les cultures», a-t-il promis.