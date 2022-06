Le Zimbabwéen Fortune Charumbira élu président du Parlement Panafricain

Le Zimbabwéen Fortune Charumbira a été élu ce 29 juin président du Parlement Panafricain (PAP), en remplacement du Camerounais Rodger Nkodo Dang.

Parlementaire et patron des chefs traditionnels dans son pays, Fortune Charumbira a été élu à une large majorité, alors qu’il était en course avec deux autres candidats venant du Soudan du Sud et du Malawi. Il a immédiatement prêté serment, lors de l’Assemblée générale du PAP réunie en début de semaine à son siège de Midrand, en Afrique du Sud.

Le PAP a été créé en 2004 et est composé de plus de 200 députés représentant une cinquantaine de membres de l’UA, désignés par leurs Parlements respectifs. Il ambitionne de devenir une Assemblée continentale dotée de pouvoirs législatifs, à l’instar du Parlement européen.

Le Zimbabwéen Charumbira est le premier délégué d’Afrique australe à diriger cette institution, après plusieurs présidents d’Afrique de l’Ouest et de l’Est.