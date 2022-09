La République du Cap Vert ouvre un consulat général à Dakhla au grand dam de l’Algérie et du Polisario

La République du Cap Vert qui a inauguré la veille son ambassade à Rabat, a ouvert ce mercredi 31 août, un consulat général à Dakhla, une des grandes provinces du Sahara marocain, un événement qui ne fera qu’enrager davantage les dirigeants du polisario et leurs parrains et sponsors algériens.

Comme annoncé hier à Rabat lors de la cérémonie d’inauguration de l’ambassade du Cap Vert au Maroc, le ministre capverdien des Affaires étrangères, Rui Alberto De Figueiredo Soares et son homologue marocain, Nasser Bourita, ont fait le cap sur la ville de Dakhla, où ils ont présidé ce mercredi, la cérémonie d’inauguration du Consulat général du Cap Vert.

Il s’agit un geste symbolique à forte connotation diplomatique et politique qui vient réaffirmer le ferme soutien de ce pays africain à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à son intégrité territoriale.

L’ouverture de la mission diplomatique du Cap Vert qui s’est déroulée en présence de nombreux élus locaux et des consuls accrédités dans cette ville, porte ainsi le nombre des consulats déjà établis dans les provinces sud du Royaume, à 27 missions dont 15 à Dakhla et 12 à Laâyoune.

Le Maroc s’approche ainsi du seuil de 50% des pays membres de l’Union Africaine (UA) à ouvrir une mission dans l’une des deux provinces méridionales du Royaume, ce qui fragilise sérieusement la position du régime algérien qui défend en vain, depuis plus de 45 ans les thèses séparatistes de l’entité sahraouie alors qu’elle n’est même pas reconnue par l’ONU ou toute autre organisation internationale, continentale ou régionale hormis l’Union Africaine, dont un bon nombre de pays membres lui ont d’ailleurs retiré leur reconnaissance.