Dakar : un colloque citoyen pour repenser la stabilité et l’avenir de la région

À Dakar, des chercheurs, experts et acteurs engagés se sont réunis pour réfléchir aux mutations démocratiques et sécuritaires qui secouent l’Afrique de l’Ouest. Organisé autour du thème « L’évolution des think tanks en Afrique de l’Ouest face aux mutations démocratiques et sécuritaires », le colloque marquait les dix ans de WATHI, un laboratoire citoyen né en 2015.

Le contexte est particulièrement tendu : instabilité politique, coups d’État à répétition, propagation des violences armées au Sahel et défiance croissante des populations envers les institutions. Ces bouleversements fragilisent la gouvernance et la cohésion sociale, mais stimulent aussi les initiatives de la société civile.

Pour Gilles Olakounlé Yabi, fondateur et directeur exécutif de WATHI, la réflexion collective reste essentielle : « Nous avons besoin des think tanks pour nous sortir de cette impasse. Nous devons rester optimistes quant à la capacité des hommes et des femmes de surmonter les épreuves actuelles. »

Abdoulaye Bathily, envoyé spécial pour le Sahel, a rappelé l’enjeu historique de cette mobilisation : « Ce qui se joue aujourd’hui, c’est le contexte dans lequel vivront nos enfants. Il ne s’agit pas de savoir qui va gagner ou perdre, mais de prendre conscience de la nécessité d’œuvrer ensemble à la paix. »

Tout en reconnaissant la gravité des crises, les participants ont mis en avant la résilience citoyenne et les efforts régionaux, notamment les consultations en cours au sein de la CEDEAO pour préparer un sommet stratégique.

Le colloque s’est voulu un message d’alerte mais aussi d’espérance : celui d’une Afrique de l’Ouest où la société civile s’affirme comme un acteur incontournable de la démocratie et de la stabilité.