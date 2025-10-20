Nouvelle grande saisie de drogues dures aux frontières du Sénégal, estimée à près de 10 milliards de Fcfa

Les Douanes sénégalaises ont annoncé ce dimanche 19 octobre, «avoir saisi le vendredi 17 octobre, 115 kilogrammes de cocaïne à bord d’un véhicule qui circulait dans le sud du Sénégal, d’une contre-valeur de 9,200 milliards de Fcfa (16,3 millions de dollars)».

Cette importante et nouvelle saisie de stupéfiants sur le territoire sénégalais s’insère dans le lot d’une série de saisines opérées par les autorités du Sénégal ces 6 dernières années à divers postes frontaliers de leurs territoires (aériennes, terrestres, maritimes et fluviales).

Les services techniques des Douanes du Sénégal ont mentionné sur X que l’énorme quantité de drogue saisie était «conditionnée en plaquettes et a été dissimulée dans des cachettes aménagées à l’intérieur des parois de la carrosserie d’un véhicule de type ‘Toyota Tundra’ en provenance d’un pays limitrophe».

Il s’agit de «100 plaquettes d’un poids total de 115 kilogrammes testés positifs à la cocaïne par le ‘Laboratoire national de la Police technique et scientifique’. Ledit véhicule a été intercepté grâce à des techniques d’investigation qui ont révélé des méthodes sophistiquées d’introduction de stupéfiants dans cette partie du territoire», ont encore détaillé ces services techniques.

«Deux individus de nationalités étrangères ont été arrêtés au cours de l’opération. L’enquête suit son cours», ont tenu à préciser les Douanes de ce pays ouest-africain.

La lutte contre le trafic de stupéfiants au Sénégal a été systématisée sous le régime de l’ex-Président Macky Sall, et continue d’être une priorité sous l’actuel exécutif du Sénégal.